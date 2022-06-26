Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, что в отпуске не пожал руку игроку «Спартака» Умярову

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове после инцидента в финале Кубка России (1:2).
«В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Не спорю, как игрок он — молодец, сделал всё для победы своей команды, наверное, у нас в команде ребята сделали бы так же. Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в сети и хвастаешься этим — мне кажется, это очень низко», — цитирует Лещука «Спорт-экспресс».
Напомним, в концовке финального матча за Кубок России полузащитник «Спартака» Наиль Умяров провоцировал хавбека «Динамо» Даниила Фомина перед исполнением пенальти в ворота красно-белых. Футболист «Динамо» промахнулся с точки, и победу одержал «Спартак».
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