Защитник «Сочи» Родригао отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита»

Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».
«Интерес «Зенита»? Со мной никто не контактировал. Я слышал разговоры на эту тему, но из петербургского клуба обращений не получал. Думаю, если кто-то чего-то хочет, то обратится ко мне напрямую. Есть ли переговоры между клубами? Я, конечно, не понимаю по-русски. Но уверен, что клуб бы мне сообщил об этом интересе. На данный момент мне ничего не сообщали», — рассказал Родригао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга близок к договорённости о переходе 26-летнего футболиста. В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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