На женский Евро — 2022 уже продали 410 тыс. билетов, на предыдущий — 240 тыс.

Женский чемпионат Европы по футболу в Англии посетит как минимум 410 тыс. человек. Именно такое количество билетов продано в настоящее время на 31 игру предстоящего турнира, который пройдёт с 6 по 31 июля. Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям источника, на Евро-2017 было продано 240 тыс. билетов.

Чемпионат Европы – 2022 среди женщин пройдёт в восьми английских городах на 10 стадионах. Матчи пройдут в Шеффилде, Брентфорде, Брайтоне, Ли, Манчестере, Лондоне, Ротерхэме, Саутгемптоне и Милтон-Кинсе. Финал турнира пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, сборная России была исключена из числа участниц турнира. Её место заняла сборная Португалии.

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