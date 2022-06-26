Ловрен: на меня оказывают давление, чтобы я уехал. Спорт и политика должны быть независимы

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках, а также о разрешении легионерам приостанавливать контракты с клубами из России.



«У меня не было никаких сомнений, возвращаться ли в Россию. В этом году «Зенит» не будет участвовать в еврокубках. Сказывается ли на мотивации то, что «Зенита» не будет в еврокубках? Это очень болезненно. И я не могу понять такого решения. Спорт и политика должны быть независимы, а сейчас множество спортсменов, не только футболистов, оказались наказаны. Даже паралимпийцы, которые посвятили свои жизни тому, чтобы попасть на Игры, не допускаются к соревнованиям. Мы видим, что существует политика двойных стандартов, но с этим ничего не можем поделать. Нам остается только показывать свою силу, в этом сезоне быть ещё лучше, и я верю, что мы вернёмся в еврокубки.



Я разговаривал с Александром Медведевым (генеральный директор клуба. – Прим. «Чемпионата») и сразу же заверил его, что останусь в «Зените». У меня подписан с клубом трёхлетний контракт, по которому остался ещё один сезон.



В целом же ситуация очень тяжёлая, в том числе и для меня. На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Мне это не нравится, потому что во всём, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли, у меня здесь хорошие друзья», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Напомним, хорватский защитник выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Контракт Ловрена с клубом из Санкт-Петербурга действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне футболист сыграл в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

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