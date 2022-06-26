Червиченко — об Овечкине в футболе: это как Кокорин в хоккей будет играть — дадут забить

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал участие хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0). 36-летний спортсмен забил первый гол динамовцев.

«Видел гол Овечкина. Удивился, что он забил с левой ноги. Но давайте не путать шоу и настоящую ситуацию. Это как Кокорин будет в хоккей играть. Да, ему дадут забить, но если будет настоящая игра, то он будет летать быстрее, чем шайба по площадке: от одного силового до другого. Уважаем Овечкина. Понятно было, что всем хотелось, чтобы он забил, но мне кажется, что ситуации, когда хоккеисты так же шикарно играли в футбол, как в хоккей, закончились на Боброве и этой эпохе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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