Хавбек «Зенита» Клаудиньо попал в сферу интересов «Ромы» и «Марселя».
Поделиться
К полузащитнику «Зенита» Клаудиньо проявляет интерес один итальянский и один французский клуб, сообщает журналист Мауро Сезан в своём «твиттере».
По данным источника, Клаудиньо не вернётся в Бразилию. Сейчас интерес к игроку проявляют «Рома» и «Марсель».
Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Бенфика».
Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, куда перешёл из бразильского «Брагантино». Контрактное соглашение бразильца с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 18 млн.
В прошлом сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал 5 результативных передач.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
02:13
-
01:55
-
01:38
-
01:36
-
01:28
-
01:13
-
01:02
-
00:46
-
00:25
-
00:20
- 26 июня 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:38
-
23:26
-
23:17
-
23:13
-
23:13
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:39
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
21:59
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:19
-
21:14
Партнерский контент