Хавбек «Зенита» Клаудиньо попал в сферу интересов «Ромы» и «Марселя».

К полузащитнику «Зенита» Клаудиньо проявляет интерес один итальянский и один французский клуб, сообщает журналист Мауро Сезан в своём «твиттере».

По данным источника, Клаудиньо не вернётся в Бразилию. Сейчас интерес к игроку проявляют «Рома» и «Марсель».

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Бенфика».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, куда перешёл из бразильского «Брагантино». Контрактное соглашение бразильца с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 18 млн.

В прошлом сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал 5 результативных передач.