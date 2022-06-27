Роналду может стать капитаном «МЮ» вместо Магуайра

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить защитника Гарри Магуайра в звании капитана команды в новом сезоне, сообщает Mirror.
По сведениям источника, причиной этого является то, что Магуайр по ходу прошедшего сезона неоднократно подвергался критике.
Сообщается, что в ближайшее время главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг должен обсудить с Роналду его будущее в клубе и может предложить ему капитанскую повязку в знак заинтересованности в звёздном португальце.
В минувшем сезоне Роналду провёл 38 матчей во всех турнирах за «МЮ», забив 24 гола и сделав три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» заявило Роналду о том, что не намерено отпускать его из клуба в летнее трансферное окно.
Роналду станцевал с племянницей и сыном в TikTok.
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