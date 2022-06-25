Месси снялся в кино, Роналду покоряет TikTok. Как отдыхают звёзды футбола

В середине мая завершились национальные чемпионаты в Европе. Но не все сразу ушли в отпуск – с 1 по 14 мая многие «сборники» были задействованы в Лиге наций. Некоторые отбегали по четыре матча за две недели!

Южноамериканцам повезло чуть больше: например, Бразилия и Аргентина провели всего по две встречи. Отдав долг национальным командам, игроки топ-чемпионатов наконец отправились на каникулы. Рассказываем, кто и где восстанавливает силы после тяжёлого сезона.

Оформив трансфер в «Манчестер Сити» и попрощавшись с «Боруссией», Холанд поехал в сборную. В четырёх матчах Лиги наций норвежец набрал 5+1 по системе «гол+пас» и в отличном настроении ушёл в отпуск. Год назад форвард зажёг с друзьями в одном из ресторанов на греческом острове Миконос, потратив на обед € 500 тыс. Этим летом нападающий ведёт себя скромнее.

Эрлинг Холанд Фото: Из личного архива

Прежде чем отправиться в отпуск, Неймар положил дубль Южной Корее и забил Японии. Из сборной форвард со своей девушкой актрисой Бруной Маркезини отправился в Майами, а затем впервые сыграл на Мировой серии покера в Лас-Вегасе. Что символично, в казино под названием «Париж». Кроме того, на отдыхе бразилец пересёкся с Оделлом Бекхэмом (игрок американского футбола) и полузащитником «Ювентуса» Артуром Мело.

Неймар Фото: Из личного архива

Неймар на отдыхе Фото: Из личного архива

Выиграв Финалиссиму и отгрузив пятёрку Эстонии, Месси отправился с семьёй на отдых. Перед этим аргентинец принял участие в съёмках латиноамериканского сериала «Защитники». Сцена с участием Лео должна выйти на экраны в 2023 году. На отдыхе Месси не забывает про футбол. Форвард сыграл со старшими сыновьями Тьяго и Матео в мяч, используя лишь голову. Цель игры — удержать мяч в воздухе как можно дольше.

Подписавший новый контракт с «ПСЖ» Килиан Мбаппе отдыхает скромно. Из свежего в его социальных сетях лишь одинокий кадр с бассейна и вот такое фото в хиджабе. Стоит отметить, что Мбаппе подписал контракт не только с «ПСЖ», но и с голливудским агентством WME Sports.

Килиан Мбаппе Фото: Из личного архива

Лучший бомбардир Лиги чемпионов проводит свой отпуск вместе с артистом, выступающим под псевдонимом Биг Бен. Под его песни француз тренируется в зале, поддерживая форму.

Карим Бензема Фото: Из личного архива

Аргентинские футболисты Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и Джовани Ло Чельсо проводят отпуск компанией. Игроки решили посостязаться в прыжках на искусственного слона. Если Ди Мария и Паредес смогли справиться с поставленной задачей, то у 26-летнего Ло Чельсо возникли проблемы.

А новичок «Баварии» Мане отправился в родную деревню, где сыграл футбольный матч в жутких условиях с местными ребятами. Сенегалец провёл игру на футбольном поле из грязи. Несмотря на ливень, поглазеть на звёздного земляка собралось больше сотни человек.

Два лучших друга Квинси Промес и Мемфис Депай тоже сыграли в Африке. Футболистов занесло в Гану.

Там же игроки «Спартака» и «Барселоны» станцевали со своими поклонниками.

Роберт Левандовски проводит отпуск во Франции — вместе с любимой женой и двумя детьми. Нападающий играет в теннис и даже бросил вызов Рафаэлю Надалю.

Роберт Левандовски Фото: Из личного архива

Интереснее всех отдыхает Роналду: он тренируется на яхте стоимостью £ 5,5 млн, посещает тренажёрный зал и записывает видео в TikTok вместе со своей племянницей Алишией Беатрис Авейру и сыном Криштиану.

Шумнее всех проводит отпуск чемпион Англии Джек Грилиш. Он устроил вечеринку в Лас-Вегасе, где воспользовался VIP-привилегиями одного из местных баров. Эта услуга стоила игроку «Ман Сити» € 95 тыс. и включала 116 бутылок шампанского. Грилиш поднимал тост за победу своей команды в чемпионате Англии. В водной вечеринке в одном из бассейнов компанию Грилишу составил защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

Джек Грилиш Фото: twitter.com/drunkgrealish

Это не первый скандал с пьяным Грилишем.