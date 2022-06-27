«Рубин» и Иван Игнатьев договорились о расторжении контракта
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Казанский «Рубин» расторг контракт с 23-летним нападающим Иваном Игнатьевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Прошедший сезон Иван начинал в «Рубине» и провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге. Затем футболист на правах аренды присоединился к «Крыльям Советов», за которые забил один гол в пяти встречах РПЛ.
Ранее игрок выступал в системе «Краснодара», а также за основную команду «быков». В «Рубине» форвард играл с сезона-2019/2020 и забил три гола в Премьер-Лиге.
По итогам прошлого сезона казанцы заняли 15-е место в таблице РПЛ, набрав 29 очков, и покинули турнир. «Крылья Советов», за которые играл Игнатьев, завершили сезон на восьмой строчке – набрали 41 балл.
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