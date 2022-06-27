Собака прервала матч женских сборных Чили и Венесуэлы. Видео

Пёс выбежал на поле во время товарищеского матча между женскими сборными Чили и Венесуэлы, который прошел 26 июня на стадионе «Ла Гранха» в городе Курико (Чили). Матч завершился победой гостей с минимальным счетом. Победный гол забила Мариана Спекмайер в концовке встречи.

Черный пес выбежал на поле на 36-й минуте встречи и остановил игру. Он повалялся в штрафной площади хозяев, дождавшись нежностей от голкипера команды Чили Кристианы Эндлер, затем побежал к арбитру и другим игрокам. В конце концов он был пойман футболистками чилийской сборной Йенни Акуньей и Хавьерой Торо.

Ролик стал популярным в «Твиттере», он набрал более 430 тысяч просмотров за ночь.

Собака выбежала на поле в матче женских сборных Чили и Венесуэлы

Сборные Чили и Венесуэлы продолжают подготовку к Кубку Америки по футболу среди женских команд, который пройдет в Колумбии с 8 по 30 июля. Сборная Бразилии — действующий победитель турнира.