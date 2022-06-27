Собака прервала матч женских сборных Чили и Венесуэлы. Видео

Пёс выбежал на поле во время товарищеского матча между женскими сборными Чили и Венесуэлы, который прошел 26 июня на стадионе «Ла Гранха» в городе Курико (Чили). Матч завершился победой гостей с минимальным счетом. Победный гол забила Мариана Спекмайер в концовке встречи.
Черный пес выбежал на поле на 36-й минуте встречи и остановил игру. Он повалялся в штрафной площади хозяев, дождавшись нежностей от голкипера команды Чили Кристианы Эндлер, затем побежал к арбитру и другим игрокам. В конце концов он был пойман футболистками чилийской сборной Йенни Акуньей и Хавьерой Торо.
Ролик стал популярным в «Твиттере», он набрал более 430 тысяч просмотров за ночь.
Собака выбежала на поле в матче женских сборных Чили и Венесуэлы
Сборные Чили и Венесуэлы продолжают подготовку к Кубку Америки по футболу среди женских команд, который пройдет в Колумбии с 8 по 30 июля. Сборная Бразилии — действующий победитель турнира.
- 27 июня 2022
-
12:49
-
12:47
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:03
-
12:02
-
11:56
-
11:52
-
11:43
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
11:03
-
11:02
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:22
-
10:09
-
10:08
-
10:06
-
09:53
-
09:35
-
09:28
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
05:26