Григорян: в сегодняшнем формате требования Бердыева не устраивают ни один клуб РПЛ

Главный тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского футбольного клуба «Трактор», а также ответил на вопрос, почему специалисту не нашлось места в Российской Премьер-Лиге.
«Курбан Бекиевич — системный тренер, очень глубокий, ему нужно время. Вот мы говорим, что любому тренеру нужно время… А когда речь идёт о Бердыеве, то ему нужно намного больше времени, чем обычному тренеру.
И похоже, что в «Тракторе» он договорился обо всех необходимых ему условиях. Мой прогноз — позитивный. Я думаю, что он этот клуб выведет на принципиально новый уровень. Не только команду, но и всю структуру клуба. Думаю, в этом вся задумка.
Мы отлично знаем про Курбана Бекиевича, что он в клубах всегда контролирует трансферы, селекцию и так далее. В сегодняшнем формате это не устраивает ни один наш клуб в РПЛ. На мой взгляд, если речь идёт об этом направлении, то это абсолютно обоснованно. Потому что вот в Европе, например, даже Гвардиоле не все доверено», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 27 июня 2022
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