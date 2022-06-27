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Эджуке: мысли о приостановке контракта? Я очень люблю ЦСКА, мне здесь комфортно

Эджуке: мысли о приостановке контракта? Я очень люблю ЦСКА, мне здесь комфортно
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Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке ответил на вопрос о возможной приостановке контракта с клубом. По словам футболиста, он счастлив в стане армейской команды и думает лишь над тем, как внести вклад в победы красно-синих.

«Были ли мысли о приостановке контракта с ЦСКА? Как вы наверняка заметили, я очень люблю футбол. Это моя жизнь. Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю всё, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях. Пока я здесь, буду делать всё, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос.

Хочу добавить, что прошлый сезон действительно сложился не совсем так, как мы ожидали. Были успешные матчи и яркие эмоции, но случались и неприятные моменты, не позволившие нам добиться нужных результатов. Сейчас необходимо перевернуть страницу, хорошо подготовиться и попытаться изменить ситуацию. Верю, что наступающий сезон принесёт нам успех», — приводит слова Эджуке Bobsoccer.

Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до лета 2023 года.

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