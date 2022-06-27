Эджуке: мысли о приостановке контракта? Я очень люблю ЦСКА, мне здесь комфортно

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке ответил на вопрос о возможной приостановке контракта с клубом. По словам футболиста, он счастлив в стане армейской команды и думает лишь над тем, как внести вклад в победы красно-синих.
«Были ли мысли о приостановке контракта с ЦСКА? Как вы наверняка заметили, я очень люблю футбол. Это моя жизнь. Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю всё, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях. Пока я здесь, буду делать всё, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос.
Хочу добавить, что прошлый сезон действительно сложился не совсем так, как мы ожидали. Были успешные матчи и яркие эмоции, но случались и неприятные моменты, не позволившие нам добиться нужных результатов. Сейчас необходимо перевернуть страницу, хорошо подготовиться и попытаться изменить ситуацию. Верю, что наступающий сезон принесёт нам успех», — приводит слова Эджуке Bobsoccer.
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до лета 2023 года.
- 27 июня 2022
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:03
-
12:58
-
12:49
-
12:47
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:03
-
12:02
-
11:56