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Трансферы РПЛ-2022, легионеры могут приостановить контракты с клубами РПЛ до 2023 года, кто уйдёт, подробности

Легионеры снова побегут из России? Угадайте, кто из иностранцев приостановит контракты
Павел Прохоров
Легионеры могут приостановить контракты
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Изучаем ситуацию с легионерами в командах РПЛ. «Зениту» везёт больше всех, «Спартаку» — очень сложно.

Главная новость лета для футбольной России – ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до лета 2023 года. Международная федерация футбола выпустила заявление, связанное с иностранными футболистами и тренерами, которые находятся на контрактах с клубами России из Украины.

ФИФА
ФИФА
заявление организации

«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года. Бюро советов ФИФА приняло решение продлить правила временного найма, установленные в Положении о статусе и переходе игроков (RSTP) с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавшим от ситуации на Украине.

В соответствии с положениями RSTP, утверждёнными Бюро Совета, если клубы, входящие в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 г. и если иной договор не будет согласован в письменной форме, эти игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года.

Эти положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая при этом украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России».

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Таким образом, велика вероятность, что в РПЛ начнётся вторая волна миграции легионеров. Первая стартовала 7 марта и продлилась месяц, в результате чего чемпионат России покинули 40 иностранных футболистов. Некоторые из них вернулись и готовятся к новому сезону вместе с клубами РПЛ. Но что будет сейчас, когда решение ФИФА позволяет им приостановить контракт не на полгода, а на целый сезон? Рассказываем о ситуациях в клубах РПЛ.

«Зенит»

Легионеры (7): Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто.

Все бразильцы остаются в «Зените» – на протяжении последних недель об этом говорили либо игроки, либо их представители и агенты. Эту пятёрку связывает долголетний контракт с клубом. Что касается Ловрена, то он тоже, скорее всего, останется. По крайней мере, на это уже намекнул гендиректор «Зенита». В ближайшие дни хорват должен приехать в команду и присоединиться к тренировкам. А вот Вильмар Барриос, по информации «Чемпионата», всерьёз рассматривает вариант с приостановлением контракта на один год.

«Динамо»

Легионеры (8): Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Гильермо Варела, Никола Моро, Себастьян Шиманьски, Лука Гагнидзе, Клинтон Н’Жье.

Ордец не играет за «Динамо» с февраля и, похоже, не примет участие в сезоне-2022/2023 РПЛ. Бальбуэна не высказывался о возможном уходе из клуба, как и Лаксальт, который, по сообщениям СМИ, может уехать в МЛС. Агент Варелы в начале мая утверждал, что его клиент останется в России. Не собирается уходить и Н’Жье (хотя контракт у него заканчивается). Что касается других иностранцев, то Гагнидзе возвращается в Москву из аренды и, вероятно, опять куда-то уйдёт, а Моро и Шиманьски, скорее всего, покинут бело-голубых. Первый ищет новую команду ещё с мая, а второй объявил об уходе в конце прошлого месяца.

ЦСКА

Легионеры (9): Яка Бийол, Бруно Фукс, Хорхе Карраскаль, Чидера Эджуке, Хесус Медина, Кристиян Бистрович, Милан Гайич, Арнор Сигурдссон, Адольфо Гайч.

У ЦСКА вернулись из аренды три легионера. Сейчас в команде следующая картина: Языджи, по словам главного тренера, уходит, Бийол, Фукс, Карраскаль и Медина остаются, Эджуке своё будущее не комментировал, а Бистрович может остаться в Турции благодаря выкупу. Сигурдссон, скорее всего, покинет команду, а на Гайча в ЦСКА пока рассчитывают. Хотя вряд ли будут против пристроить его в другую команду за хорошие деньги.

«Спартак»

Легионеры (11): Максимилиано Кофрие, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Квинси Промес, Шамар Николсон, Мацей Рыбус, Алекс Крал, Гус Тиль, Остон Урунов, Педро Роша, Джордан Ларссон.

Кофрие, Мартинс, Промес, Николсон и Рыбус будут играть за «Спартак». Мозес хотел уехать в Англию весной, но не получилось, возможно, предпримет ещё одну попытку. Что касается других игроков, то Крал ищет новый клуб, с Уруновым контракт будет расторгнут, а Тиль, Роша и Ларссон, похоже, не наденут футболку «Спартака» в сезоне-2022/2023.

«Локомотив»

Легионеры (8): Тин Едвай, Алексис Бека-Бека, Франсуа Камано, Гирано Керк, Вильсон Изидор, Ян Кухта, Лукас Фассон, Марко Раконьяц.

Едвай, Бека-Бека, Керк и Изидор остаются в «Локомотиве». По Камано есть конкретные предложения, а будущее Кухты в России под вопросом.

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«Краснодар»

Легионеры (7): Кайо, Кристиан Рамирес (есть российский паспорт), Гжегож Крыховяк, Тонни де Вильена, Юнес Намли, Вандерсон, Джон Кордоба.

Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кордоба и Кайо уже тренируются с «Краснодаром». Также сообщалось, что вернутся Рамирес и Крыховяк, хотя последний ведёт переговоры с другими клубами. Информации по будущему Намли и Вандерсона пока нет. Что касается Вильены, то он не намерен возвращаться в «Краснодар» и хочет остаться в Европе. «Эспаньол» хочет подписать его бесплатно, несмотря на опцию выкупа в € 2,5 млн.

«Сочи»

Легионеры (6): Родригао, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Викторьен Ангбан, Кристиан Нобоа, Матео Кассьерра.

Родригао интересен «Зениту», а Кассьерра практически подписал с ним контракт. Миладинович вернулся из аренды и если и уйдёт из клуба, то только по спортивным причинам. Оставшиеся легионеры уходить не собирались.

«Ростов»

Легионеры (8): Али Соу, Деннис Хаджикадунич, Матиас Норманн, Кэнто Хасимото, Армин Гигович, Магнус Кнудсен, Понтус Альмквист, Давид Тошевски.

Матиас Норманн

Матиас Норманн

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ситуация в «Ростове» следующая: Соу уходить не собирается, «Норвич» не будет выкупать права на Норманна (но тот вряд ли захочет остаться), Гигович вернётся, А ситуация по будущему Хаджикадунича, Хасимото, Кнудсена, Альмквиста и Тошевски остаётся неизвестной.

«Крылья Советов»

Легионеры: (4): Матео Барач, Фернандо Костанца, Дмитрий Иванисеня, Гленн Бейл.

Ни один из легионеров не изъявил желания покинуть Россию. Будущее Иванисени остаётся под вопросом.

«Ахмат»

Легионеры (4): Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Мохамед Конате, Габриэль Янку.

Все иностранцы «Ахмата», скорее всего, останутся в клубе.

«Химки»

Легионеры (4): Филип Дагерстоль, Неманья Главчич, Николас Лоуренс, Кемаль Адеми.

С высокой долей вероятности «Химки» покинет защитник Дагерстоль. Член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков неоднократно утверждал, что футболист больше не желает играть в России. Не исключено, что с ним расторгнут контракт.

«Урал»

Легионеры (4): Денис Кулаков, Даниэль Мишкич, Эрик Бикфалви, Эммерсон.

С большой долей вероятности все легионеры останутся в «Урале», за исключением Кулакова. Его будущее, как и судьба других украинских футболистов в нашем чемпионате, неясно.

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«Пари Нижний Новгород»

Легионеры (5): Милсон, Иброхимхалил Юлдошев, Лукас Масоэро, Акош Кечкеш, Ларс Олден Ларсен.

Милсон, Юлдошев, Масоэро и Кечкеш остаются в клубе, Ларсен – под вопросом. В марте он воспользовался приостановкой контракта.

А как вы думаете, кто ещё из легионеров решит уехать? Пишите в комментарии!

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