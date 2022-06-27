Созин: события последних месяцев не дали Хачатурянцу реализовать свои идеи
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
«Не буду комментировать, хорошо, что Хачатурянц ушёл из РПЛ, или плохо. Но главное – он сильный менеджер, отличный управленец. Да, у меня закрались сомнения, когда он возглавил и судейство, и Лигу. Должно было быть полное погружение, но события последних месяцев не дали ему сосредоточиться на футболе, реализовать свои идеи. Хотя большие деньги от спонсоров для лиги – это его большая заслуга. Жаль, что такого масштаба человек уходит из футбола», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, 27 июня Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ.
Новость по темеХачатурянц прокомментировал уход с поста президента РПЛ
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