Лунёв — о ситуации на Украине: нам говорят одно, им говорят другое. Где правда?

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв высказался по поводу ситуации на Украине. По его мнению, подобные события происходят повсеместно, однако это не получает широкой огласки. Также Лунёв подчеркнул разнополярность освещения происходящих событий, резюмировав это вопросом «Где правда?»

«Какие эмоции испытывал в первые дни событий на Украине? Я был травмирован. И две недели практически не спал, смотрел и не мог понять, что происходит. В день по пять часов занимался реабилитацией, остальное время смотрел, что происходит. Созванивался со знакомыми, обсуждал происходящее. Постоянно разная информация. Каждый человек говорил своё.

То, что люди умирают, — и русские, и украинцы, — мне категорически не нравится. Нам говорят одно, им говорят другое. Где правда? Кто-то доверяет телевизору, кто-то — интернету, а кто-то только своим глазам. Если включить критическое мышление, то каждый делает свои выводы.

При этом так происходит не только на Украине. Почему-то многие вещи забываются, замалчиваются. Но если посмотреть объективно, то в мире такие вещи много где происходят. Но это так широко не освещается. Сейчас, видимо, выгодно обсуждать только Россию и Украину. Весь мир муссирует только это», — приводит слова Лунёва издание «Известия».