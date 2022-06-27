Де Йонг близок к переходу в «МЮ». Он заинтересован в работе с Эриком тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» провёл успешные переговоры с «Барселоной» по поводу подписания контракта с полузащитником Френки де Йонгом, сообщает Sky Sports.



По информации источника, сделка близка к завершению. Сообщается, что футболист заинтересован в воссоединении с бывшим тренером «Аякса» Эриком тен Хагом, который возглавил «МЮ».



Таким образом, Де Йонг может стать первым игроком «Юнайтед» в нынешнем межсезонье.

В минувшем сезоне Де Йонг провёл 32 матча в чемпионате Испании за «Барселону», забил три гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету по шесть игр в Лиге чемпионов и Лиге Европы, два матча в Кубке Испании и один – в Суперкубке.

За «Барселону» футболист выступает с сезона-2019/2020.