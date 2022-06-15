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Френки де Йонг: сейчас я нахожусь в крупнейшем клубе мира и чувствую себя здесь хорошо

Френки де Йонг: сейчас я нахожусь в крупнейшем клубе мира и чувствую себя здесь хорошо
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о трансферных слухах про его возможный переход в другой клуб.

«Всегда льстит, когда команды проявляют к тебе интерес, но в данный момент я нахожусь в крупнейшем клубе мира и чувствую себя здесь хорошо, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу», — приводит слова де Йонга Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» о подписании де Йонга за € 70 млн. Было отмечено, что каталонцы готовы рассматривать только те предложения, которые превышают € 85 млн.

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В прошедшем сезоне 25-летний Френки де Йонг провёл за «Барселону» 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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