36-летний защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России. Ранее футболист заявлял, что мечтает сыграть на чемпионате мира – 2022 в Катаре, а после этого уже завершить выступления за национальную команду. Однако отстранение России от международных турниров разрушило планы Кудряшова.
«Когда понял, что мечта сыграть на ЧМ-2022 и завершить карьеру не осуществится? Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию всё равно бы не пустили в Катар… Жаль, что не получилось закончить карьеру в сборной по-другому. Но ничего страшного — есть моменты важнее футбола.
Допускаю ли я, что ещё сыграю за сборную России? Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36… Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее», — приводит слова Кудряшова «Спорт-экспресс».
Напомним, Кудряшов вызывался в сборную России с 2016 года. Фёдор успел провести за национальную команду 48 матчей.
- 27 июня 2022
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