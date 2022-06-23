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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, несмотря на дисквалификацию в международных турнирах по футболу

Сборная России забанена, но поднимается в рейтинге ФИФА. Это как?
Григорий Телингатер
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
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Оказывается, повлияли рекомендации «Ливерпуля».

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 36-го на 35-е место. При этом команда Карпина не провела ни одного официального матча в 2022 году. Разбираемся, почему вырос рейтинг России.

Как работает рейтинг сборных?

Рейтинг ФИФА работает иначе, чем клубная таблица коэффициентов УЕФА. Классификация сборных не ограничивается каким-то периодом, тогда как как европейский клубный рейтинг учитывает выступления команды за пять лет – то есть результаты шестилетней давности каждый год сгорают.

Россию отстранили от международных турниров, и команда Карпина не собиралась в июньское окно на матчи Лиги наций. Пока сборная России не проводит свои матчи, её рейтинг не будет падать, а остаётся заморожен на уровне 1493 баллов. При этом сборную России могут обогнать или пропустить вперёд другие национальные команды в зависимости от своих результатов.

Кого обогнала сборная России?

По итогам июня сборная России обошла Египет. Недавний финалист Кубка Африки рухнул в рейтинге сразу на восемь позиций – с 32-го на 40-е место. Это самый большой спад в рейтинге за июнь 2022 года (ещё Непал упал на восемь позиций). Кстати, самый большой подъём продемонстрировал Казахстан во главе с Магомедом Адиевым.

Египет в этом месяце провёл три матча. Сначала победил Гвинею (1:0), а потом уступил Эфиопии (0:2) и Южной Корее (1:4). Рейтинг ФИФА учитывает и размер поражения, и статус соперника. В этом плане сильнее по позициям Египта ударил даже не разгром от корейцев в товарищеском матче, а проигрыш 138-й сборной мира (42-й в Африке).

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Почему Египет был настолько плох?

Похоже, сборная Египта крайне зависима от Салаха. Нападающий сыграл лишь в одном июньском матче из трёх, когда его сборная как раз победила. Почему Салах не сыграл затем против Эфиопии и Южной Кореи, объяснил врач сборной Египта Мохамед Абу Эль Эла:

«Салах получил травму в финале Кубка Англии. Это было повреждение приводящих мышц бедра. Позже он играл с «Вулверхэмптоном» и в финале Лиги чемпионов – всё это всего за 14 дней. Мы смотрели статистику, и Мохамед – второй футболист по количеству сыгранных минут в этом сезоне. Когда он приехал в сборную, то «Ливерпуль» сообщил, что у него боли и мы должны сделать рентген. Он оказался не готов на 100%. Не было уверенности, что он может играть без риска усугубить травму, поэтому в клубе сказали, что одной игры за сборную будет достаточно, и мы выбрали матч с Гвинеей», – приводит слова врача Goal.com со ссылкой на On Time Sports.

Облак — в воротах, Холанд и Салах — в атаке. Сборная из неотобравшихся на ЧМ-2022 Облак — в воротах, Холанд и Салах — в атаке. Сборная из неотобравшихся на ЧМ-2022

После поражения от Южной Кореи был уволен тренер сборной Египта Эхаб Галаль. Он руководил командой лишь в этих трёх матчах. В апреле сборную Египта покинул Карлуш Кейруш после того, как его команда уступила Сенегалу в финале Кубка Африки, а затем по пенальти проиграла тому же Сенегалу в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022.

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