Алексей Стукалов заявил, что станет главным тренером «Ротора»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов заявил о том, что станет новым наставником «Ротора». Напомним, по итогам минувшего сезона «Уфа» вылетела из РПЛ в результате поражения в стыковых матчах.

«Подтверждаю, что возглавлю «Ротор». Осталось подписать контракт. Мы сейчас обсуждаем последние детали, но контракт будет на длительный срок. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы близки к соглашению», — сказал Алексей Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Матч ТВ» сообщал о договорённости Стукалова с «Ротором». По сведениям источника, срок контракта специалиста с волгоградским клубом составит два года с возможностью дальнейшего продления в случае согласия сторон. Ранее интерес к Алексею Стукалову также приписывали футбольному клубу «СКА-Хабаровск».