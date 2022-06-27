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Алексей Стукалов заявил, что станет главным тренером «Ротора»

Алексей Стукалов заявил, что станет главным тренером «Ротора»
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Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов заявил о том, что станет новым наставником «Ротора». Напомним, по итогам минувшего сезона «Уфа» вылетела из РПЛ в результате поражения в стыковых матчах.

«Подтверждаю, что возглавлю «Ротор». Осталось подписать контракт. Мы сейчас обсуждаем последние детали, но контракт будет на длительный срок. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы близки к соглашению», — сказал Алексей Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Матч ТВ» сообщал о договорённости Стукалова с «Ротором». По сведениям источника, срок контракта специалиста с волгоградским клубом составит два года с возможностью дальнейшего продления в случае согласия сторон. Ранее интерес к Алексею Стукалову также приписывали футбольному клубу «СКА-Хабаровск».

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