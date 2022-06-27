РФС объявил топ-10 арбитров России по итогам сезона-2021/2022

Российский футбольный союз (РФС) на своём сайте объявил десятку лучших арбитров страны по итогам сезона-2021/2022. При составлении рейтинга учитывался средний балл за отработанные матчи в минувшем сезоне. Оценки были выставлены инспекторами матчей, а также учитывались решения экспертно-судейской комиссии РФС.
Топ-10 арбитров России по итогам сезоне-2021/2022:
1. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург, 49 лет, главный арбитр – 21 матч, VAR – 13 матчей;
2. Владимир Москалев, Воронеж, 35 лет, главный арбитр – 18 матчей, VAR – 8 матчей;
3. Сергей Карасев, Москва, 43 года, главный арбитр – 20 матчей, VAR – 8 матчей;
4. Иван Сиденков, Санкт-Петербург, 38 лет, главный арбитр – 7 матчей, VAR – 22 матчей;
5. Евгений Кукуляк, Калуга, 35 лет, главный арбитр – 16 матчей, VAR – 12 матчей;
6. Павел Шадыханов, Москва, 36 лет, главный арбитр – 13 матчей, VAR – 15 матчей;
7. Кирилл Левников, Санкт-Петербург, 38 лет, главный арбитр – 21 матчей, VAR – 11 матчей;
8. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону, 38 лет, главный арбитр – 20 матчей, VAR – 13 матчей;
9. Алексей Сухой, Люберцы, 35 лет, главный арбитр – 13 матчей, VAR – 8 матчей;
10. Павел Кукуян, Сочи, 40 лет, главный арбитр – 19 матчей, VAR – 11 матчей.
- 27 июня 2022
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