Футболист «Динамо» чуть не подрался с охранником Егора Крида на матче с участием Овечкина

В субботу, 25 июня, состоялся выставочный матч московского «Динамо» с блогерской командой «Амкал» (5:0). Перед игрой известный исполнитель Егор Крид дал концерт на стадионе в честь своего дня рождения, а в самом матче за «Динамо» сыграл известный российский хоккеист Александр Овечкин. Несмотря на столь масштабное шоу для зрителей, некоторые его интересные детали всё же остались за кулисами.
Как информирует телеграм-канал Baza, после матча Егор Крид получил в подарок торт с 28 свечами (именно столько лет исполнилось артисту). Вратарь «Динамо» Игорь Лещук решил повеселиться и соблюсти известную футбольную традицию — праздничный торт практически сразу оказался у Егора Крида на лице.
Охранник артиста не разделил весёлый настрой Лещука и ринулся к футболисту. Между ними начал разгораться конфликт. И когда дело едва не дошло до драки, в ситуацию вмешался непосредственно Егор Крид. Певец стал дружелюбно общаться с Лещуком, продемонстрировав своему охраннику, что не видит ничего плохого в действиях футболиста «Динамо».
Позже представители Егора Крида объяснили игрокам и сотрудникам «Динамо», что охранник просто очень ответственно отнёсся к своей работе. После этого Егор Крид вместе с дебютировавшим в футболе хоккеистом Александром Овечкиным ушли в VIP-ложу, где праздновали день рождения артиста.
- 27 июня 2022
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