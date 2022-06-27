Футболист «Динамо» чуть не подрался с охранником Егора Крида на матче с участием Овечкина

В субботу, 25 июня, состоялся выставочный матч московского «Динамо» с блогерской командой «Амкал» (5:0). Перед игрой известный исполнитель Егор Крид дал концерт на стадионе в честь своего дня рождения, а в самом матче за «Динамо» сыграл известный российский хоккеист Александр Овечкин. Несмотря на столь масштабное шоу для зрителей, некоторые его интересные детали всё же остались за кулисами.

Как информирует телеграм-канал Baza, после матча Егор Крид получил в подарок торт с 28 свечами (именно столько лет исполнилось артисту). Вратарь «Динамо» Игорь Лещук решил повеселиться и соблюсти известную футбольную традицию — праздничный торт практически сразу оказался у Егора Крида на лице.

Охранник артиста не разделил весёлый настрой Лещука и ринулся к футболисту. Между ними начал разгораться конфликт. И когда дело едва не дошло до драки, в ситуацию вмешался непосредственно Егор Крид. Певец стал дружелюбно общаться с Лещуком, продемонстрировав своему охраннику, что не видит ничего плохого в действиях футболиста «Динамо».

Позже представители Егора Крида объяснили игрокам и сотрудникам «Динамо», что охранник просто очень ответственно отнёсся к своей работе. После этого Егор Крид вместе с дебютировавшим в футболе хоккеистом Александром Овечкиным ушли в VIP-ложу, где праздновали день рождения артиста.