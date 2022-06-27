Самая красивая спортсменка Нидерландов будет зарабатывать в «ПСЖ» € 500 тыс. в год

29-летняя голландская полузащитница Лике Мартенс будет зарабатывать € 500 тыс. в год в «ПСЖ», сообщает man-man.nl. Это будет одна из самых больших зарплат в женском футболе.

В «Барселоне» голландка зарабатывала € 250 тыс. в год, но в своём новом клубе будет получать вдвое больше. Кроме того, Мартенс будет получать доходы от спонсоров. Одним из её спонсоров является компания Nike, футболистка также является послом PepsiCo.

Журнал FHM признал Мартенс самой красивой спортсменкой Нидерландов 2021 года.

В составе каталонского клуба полузащитница провела пять лет. С «Барсой» Мартенс выиграла множество трофеев, среди них — кубок женской Лиги чемпионов.

Вместе со сборной Нидерландов Лике Мартенс стала чемпионкой Европы 2017 года, а на чемпионате мира — 2019 её команда дошла до финала, в котором уступила американкам.



Напомним, 6 июля в Англии стартует женский Евро.