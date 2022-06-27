Йоканович обратился к болельщикам «Динамо» после матча с «Амкалом»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович обратился к болельщикам бело-голубых после первого товарищеского матча команды под своим руководством. Напомним, «Динамо» провело выставочный матч с блогерской командой «Амкал». Примечательно, что за московский клуб сыграл известный российский хоккеист Александр Овечкин.
«Спасибо всем в «Динамо» за тёплый приём для меня и моего штаба. И спасибо болельщикам за горячую поддержку во время нашего первого товарищеского матча», — написал Йоканович в своём «твиттере».
Напомним, «Динамо» провело товарищеский матч с «Амкалом», разгромив соперника со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече забил хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Затем нападающий Константин Тюкавин отметился дублем, по голу оформили Ярослав Гладышев и Николай Комличенко. Московское «Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера клуба Славиши Йокановича.
- 27 июня 2022
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