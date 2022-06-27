«Химки» объявили об уходе Юрия Жиркова

Футбольный клуб «Химки» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды Юрия Жиркова. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Благодарим защитника за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!» — написала пресс-служба «Химок».

38-летний Юрий Жирков выступал за «Химки» с 2022 года. Его контракт с клубом истёк по окончании сезона-2021/2022. В завершившемся сезоне он принял участие в трёх матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее Жирков защищал цвета «Зенита», московского «Динамо», лондонского «Челси», «Анжи», ЦСКА и тамбовского «Спартака», воспитанником которого является. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 250 тыс.