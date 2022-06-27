Самедов заявил, что получил приглашение на матч легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов сообщил, что получил приглашение на матч легенд, в которым сыграют звёзды московского клуба и «Зенита».

«Да, мне предложили сыграть за легенд «Спартака». Согласился ли я? Узнаете восьмого числа, если в составе меня увидите. Не знаю, будет ли именно в этой игре участвовать Неманья. Я с ним играл! Видич и Йиранек — это прекрасно. Легенды «Спартака» укрепились!» — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести перед игрой за Суперкубок России матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Ожидается, что встреча пройдёт 8 июля на стадионе «Петровский». Встреча за Суперкубок страны состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». В игре за трофей встретятся победитель минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».