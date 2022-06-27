Алексия Путельяс возглавила список топ-50 футболисток мира 2022 года по версии ESPN

ESPN опубликовал топ-50 лучших футболисток мира 2022 года. В опросе приняли участие 26 тренеров, руководителей и журналистов, работающих в женском футболе. Лучшей футболисткой мира 2022 года портал признал Алексию Путельяс из «Барселоны».

В топ-20 вошли пять представительниц испанской «Барселоны» и четыре футболистки французского «Лиона». Отмечается, что футболистки, занявшие первое и второе места, получили 20 из 26 первых мест в голосовании экспертов. Любопытно, что футболистка «Челси» Сэм Керр, которая заняла второе место в голосовании, получила большее количество первых мест, но победительница — представительница «Барселоны» Алексия Путельяс — неизменно занимала какое-либо место в бюллетенях экспертов и по сумме баллов обошла англичанку.

В топ-10 футболисток мира 2022 года вошли:

1. Алексия Путельяс («Барселона»).

2. Сэм Керр («Челси»).

3. Вивиан Мидема («Арсенал»).

4. Каролина Хансен («Барселона»).

5. Пернилле Хардер («Челси»).

6. Катарина Макарио («Лион»).

7. Мари-Антуанетт Катото («ПСЖ»).

8. Дженнифер Эрмосо («Пачука»).

9. Айтана Бонмати («Барселона»).

10. Ада Хегерберг («Лион»).