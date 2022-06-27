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Алексия Путельяс возглавила список топ-50 футболисток мира 2022 года по версии ESPN

Алексия Путельяс возглавила список топ-50 футболисток мира 2022 года по версии ESPN
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ESPN опубликовал топ-50 лучших футболисток мира 2022 года. В опросе приняли участие 26 тренеров, руководителей и журналистов, работающих в женском футболе. Лучшей футболисткой мира 2022 года портал признал Алексию Путельяс из «Барселоны».

В топ-20 вошли пять представительниц испанской «Барселоны» и четыре футболистки французского «Лиона». Отмечается, что футболистки, занявшие первое и второе места, получили 20 из 26 первых мест в голосовании экспертов. Любопытно, что футболистка «Челси» Сэм Керр, которая заняла второе место в голосовании, получила большее количество первых мест, но победительница — представительница «Барселоны» Алексия Путельяс — неизменно занимала какое-либо место в бюллетенях экспертов и по сумме баллов обошла англичанку.

В топ-10 футболисток мира 2022 года вошли:

1. Алексия Путельяс («Барселона»).
2. Сэм Керр («Челси»).
3. Вивиан Мидема («Арсенал»).
4. Каролина Хансен («Барселона»).
5. Пернилле Хардер («Челси»).
6. Катарина Макарио («Лион»).
7. Мари-Антуанетт Катото («ПСЖ»).
8. Дженнифер Эрмосо («Пачука»).
9. Айтана Бонмати («Барселона»).
10. Ада Хегерберг («Лион»).

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