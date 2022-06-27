В «Факеле» сообщили о ходе работ по подготовке стадиона клуба к сезону РПЛ

Воронежский «Факел» опубликовал новый отчёт о ходе работ по подготовке стадиона клуба к сезону РПЛ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев совершил очередной обход Центрального стадиона профсоюзов.

«Повреждённые участки газона на футбольном поле уже заменены, готовые к монтажу LED-панели уже стоят возле Восточной трибуны. Новые прожекторы уже вовсю устанавливаются на осветительные мачты, СКУД установлена на Центральной трибуне, возведены соответствующие павильоны возле Южной и Северной трибун. Установлена профессиональная спортивная мебель в раздевалках, после установки новых ламп освещение в них соответствует требованиям РПЛ. Установлены кресла в зону мест повышенной комфортности, завтра начнётся монтаж камерных площадок для работы операторов основного вещателя. Работы по устранению замечаний ведутся в строгом соответствии с установленными сроками», — написано в официальном телеграм-канале воронежского «Факела».

Фото: https://vk.com/pfcfakel

Фото: https://vk.com/pfcfakel

Фото: https://vk.com/pfcfakel

Фото: https://vk.com/pfcfakel