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Гарет Бэйл стал игроком клуба «Лос-Анджелес»

Гарет Бэйл стал игроком клуба «Лос-Анджелес»
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Валлийский нападающий Гарет Бэйл перешёл в «Лос-Анджелес», сообщает пресс-служба клуба МЛС. Соглашение форварда с клубом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон.

«Гарет — один из самых динамичных и захватывающих игроков своего поколения. Переход игрока, который демонстрирует свой талант и опыт на самом высоком уровне, — это невероятная возможность улучшить наш клуб. Я благодарен представителям Гарета, которые помогли осуществить этот трансфер. Гарет крайне мотивирован и хочет продолжать выигрывать трофеи. Мы в восторге от того, что он решил присоединиться к нам и помочь в достижении нашей итоговой цели — победы в чемпионате», — отметил генеральный директор клуба «Лос-Анджелес» Джон Торрингтон.

Напомним, в прошлом сезоне Бэйл принял участие в семи встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Гарет стал игроком «Королевского клуба» в 2013 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 101 млн.

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