«Мне всегда его рожа не нравилась». Червиченко — об уходе Ларссона из «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу расторжения контракта между московским клубом и нападающим Джорданом Ларссоном.

«Это потеря только финансово. Если бы были чуточку расторопнее и более прозорливы, то за 10 миллионов этого гадёныша надо было отправлять, и ещё пинка дать. По итогу ни игрока, ни денег.



Слова Ларссона про Россию? Мне всегда его рожа не нравилась. Когда начались сопли по поводу «Барселоны» и папы, то вообще позорище», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Ларссон выступал за московский «Спартак» с 2019 года. Всего шведский форвард провёл за российский клуб 83 матча и забил 27 голов. В апреле 2022 года Ларссон перешёл на правах аренды в шведский АИК.