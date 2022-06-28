«ПСЖ» должен будет выплатить Почеттино и его помощникам € 15 млн компенсации
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«ПСЖ» должен будет выплатить компенсацию Маурисио Почеттино и его помощникам за досрочное расторжение контракта, сообщает Le10sport со ссылкой на L'Équipe.
По данным источника, французский клуб должен будет заплатить Почеттино и его тренерскому штабу в общей сложно € 15 млн. При этом отмечается, что Почеттино не согласился обсуждать снижение суммы компенсации.
Официально об уходе Почеттино должны объявить в ближайшие дни.
Сообщается, что Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ» сменит наставник «Ниццы» Кристоф Галтье.
Специалист может начать управление командой на первой тренировке после отпуска, которая состоится 4 июля.
Почеттино возглавляет «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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