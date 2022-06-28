«Он хочет остаться». Куман высказался о будущем Френки де Йонга в «Барселоне»

Бывший наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о возможном уходе своего соотечественника – 25-летнего нидерландского хавбека сине-гранатовых Френки де Йонга.

«Все, что я знаю, это то, что Френки хочет остаться в «Барсе». Пару дней назад он сказал мне, что хочет продолжать выступать за этот клуб. Чего я не знаю, так это то, хочет ли «Барса» его продать, однако логично, что им нужны деньги, а де Йонг – это один из немногих игроков, за которых они могут получить хорошую сумму. В моём понимании – он отлично подходит для «Барселоны», — приводит слова Кумана Sport.es.

В минувшем сезоне Де Йонг провёл 32 матча в чемпионате Испании за «Барселону», забил три гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету по шесть игр в Лиге чемпионов и Лиге Европы, два матча в Кубке Испании и один – в Суперкубке.

Напомним, летом 2019 года «Барселона» заплатила «Аяксу» за Френки де Йонга € 86 млн.

Френки де Йонг не сумел реализовать выход один на один.

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