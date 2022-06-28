Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жье опубликовал фотографию в футболке «Наполи»

28-летний камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он позирует в футболке другого клуба – итальянского «Наполи».
Отметим, что за «Наполи» выступает его соотечественник – 26-летний опорный хавбек Андре Франк Замбо Ангисса.
Напомним, Клинтон Н’Жье стал игроком «Динамо» летом 2019 года, перейдя из французского «Марселя» за € 6 млн. В прошедшем сезоне на его счету 22 матча в составе московского клуба во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1,2 млн, согласно данным Transfermarkt.
Евгения Медведева посетила матч «Динамо» — «Амкал».
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