«Челси» вмешался в сделку и намерен перехватить Шкриньяра у «ПСЖ»

Лондонский «Челси» хочет усилить центр обороны и намерен составить конкуренцию «Пари Сен-Жермен» в борьбе за защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, отношения между синими и «нерадзурри» улучшились после согласования условий перехода в итальянский клуб нападающего лондонцев Ромелу Лукаку.

«Челси» решил вмешаться после того, как переговоры «Интера» и «ПСЖ» зашли в тупик из-за разногласий по сумме трансфера защитника.

Источник сообщает, что факт появления в сделке «Челси» поможет «Интеру» поднять цену на своего футболиста.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Интеру» включить Юлиана Дракслера в сделку по переходу Шкриньяра, однако итальянцев не заинтересовало это предложение.

Контракт Шкриньяра с «Интером» действует до лета 2023 года, его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt – € 65 млн.

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