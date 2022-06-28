Экс-игрок «Интера», «Барселоны» и «ПСЖ» может стать спортивным директором «Челси»

Бывший защитник «Интера», «Барселоны» и «ПСЖ» Шеррер Максвелл может стать новым спортивным директором лондонского «Челси». Об этом сообщает The Guardian.
Вчера, 27 июня, стало известно, что пост технического директора лондонского клуба покинул Петр Чех. Ранее с поста директора «Челси» ушла Марина Грановская. По информации источника, в связи с этими перестановками английский клуб ищет нового спортивного директора и обратил внимание на бывшего левого защитника многих топ-клубов Европы.
40-летний бразильский игрок, завершивший карьеру в 2017 году, ранее занимал должность спортивного координатора «ПСЖ», а также был послом парижского клуба в Бразилии. За кандидатуру Максвелла говорит то, что бразилец очень хорошо знаком с нынешним главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.
- 28 июня 2022
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