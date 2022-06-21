Лучший менеджер Европы уходит из «Челси». Но не ждите Грановскую в России

Марина Грановская покидает «Челси». Об этом сообщили ведущие английские СМИ, первым из которых был Тhe Telegraph. Долгое время о Грановской доходила противоречивая информация. В мае сообщалось, что новые владельцы высоко ценят директора «Челси» и хотят её сохранить. Однако со временем стали появляться и противоположные новости. И вот теперь об уходе Грановской говорят как о факте (хотя формально фактом это ещё не стало).

Сообщается, что Грановская покидает клуб из-за ухода председателя совета директоров «Челси» Брюса Бака, который уже почти 20 лет находился в руководстве. Ещё в 2003 году он сыграл ключевую роль в приобретении клуба Романом Абрамовичем.



«Сейчас самое подходящее время уйти в отставку и позволить новым собственникам выстраивать работу на прочном фундаменте, который у нас есть», – приводит слова Бака официальный сайт «Челси». По данным Тhe Guardian, новый владелец Тодд Боули может быть заинтересован в том, чтобы самостоятельно занять роль председателя. Главный футбольный инсайдер Европы Фабрицио Романо сообщает, что Боули лично «заботится» об аренде Лукаку в «Интер».

Марина Грановская стала доверенным лицом Абрамовича в 2010-м, а с 2013-го вошла в совет директоров клуба. Спустя пять лет Forbes признал её самой влиятельной женщиной в международном спорте. А в 2021-м итальянское издание Tuttosport признало Грановскую лучшим европейским футбольным менеджером. Это произошло на фоне победы клуба в Лиге чемпионов.



Однако прошлогоднее трансферное окно получилось скорее неудачным, нежели успешным. Сауль оставил о себе крайне невнятное впечатление (хорошо, что это была аренда, а не полноценный трансфер). С Лукаку получилось печальнее. Он обошелся в € 113 млн, но по большому счëту так и не заиграл (плюс дал скандальное интервью). Сейчас нападающий, скорее всего, уйдет в аренду.

И всё же, если говорить обо всём периоде Грановской в «Челси», то он явно положительный. Соотношение трат и трофеев даёт понять, что инвестиции в целом оправдывали себя. И это было возможно, поскольку в «Челси» ей полностью доверяли. «Когда вы разговариваете с Грановской, то можете считать, что напрямую общаетесь с Абрамовичем», – говорил бывший менеджер «Вольфсбурга» Клаус Аллофс.

Марина Грановская с Романом Абрамовичем Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Новый владелец говорит, что возрастёт роль главного тренера в трансферных вопросах. Если так, то это вполне понятный формат работы. В какой-то степени как раз английский, хотя сейчас большинство команд АПЛ уже разделяют полномочия тренера и директора клуба. Вопрос в том, какую часть работы по управлению клубом Боули планирует закрывать самостоятельно. Есть сомнения, что американец владеющий баскетбольным и бейсбольным клубами, а также другими активами, будет ставить в приоритет проект в Англии. Вообще, недовольство американскими владельцами достаточно популярно среди фанатов клубов АПЛ. Есть пример «МЮ» с регулярными протестами болельщиков.

А ещё большой вопрос, где теперь окажется Марина Грановская. Напрашивается вариант с её работой в одном из российских топ-клубов. Можно тыкнуть пальцем примерно в любой из них и обнаружить менеджерский вакуум. Однако нужно понимать, что появление Грановской в клубе РПЛ невозможно в принципе.



Она возвращала Моуринью в «Челси» и заставляла Терри переподписать контракт на условиях клуба. Невозможно представить, как она будет работать в РПЛ, где Кокорина запихивают в «Сочи», не предупредив игрока и тренера. Где директор клуба сидит на скамейке запасных и подсказывает тренеру. Где нет тендера на показ лиги. Вполне вероятно, что навыки Грановской даже не будут востребованы в таких условиях. Марина – закрытый человек, но исходя из всего, что мы знаем, её появление в клубе РПЛ просто исключено.



С таким статусом и связями, какие есть у Грановской, она легко может найти себе работу в АПЛ. Хотя тяжело её представить где-то, кроме «Челси». Да и пойдет она только туда, где ей будут на 100% доверять, как это было раньше. Собственно, наиболее реалистичный вариант для неё – это какой-то новый клуб Абрамовича. Только вот пока все эти истории о покупке испанской «Валенсии» и турецкого «Гёзтепе» оказываются фейком.