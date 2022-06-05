Агент Оздоева: у Магомеда есть предложения из Европы. Главы клубов сами на него выходят

Анзор Гаргаев, агент экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева рассказал о вариантах продолжения карьеры 29-летнего футболиста.



«Магомед в отпуске. На него выходят люди, он анализирует все предложения. Время ещё есть, Магомед выберет наиболее оптимальный вариант для себя. Посовещается с семьёй, где лучше остаться: в России или какой-то другой стране.



Есть ли предложения из Европы? Да. Со многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока всё на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он – свободный агент. Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве? Всё-таки он живёт там.



Имеют ли столичные команды преимущества? Ситуация меняется. Например, кто-то не заключил контракт в российском клубе, и высвобождается место. Подписание футболиста для любого клуба Премьер-Лиги – это процесс, для которого нужно согласование бюджета. Если нет мест на определённой позиции, то нет смысла подписывать даже хорошего футболиста. Поэтому у Магомеда нет спешки», — цитирует Гаргаева «РБ Спорт».



Напомним, Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Всего за санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), выигрывал Кубок (сезон-2019/2020) и два Суперкубка (2020, 2021) страны.

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