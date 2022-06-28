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Экс-тренер «Динамо» Новиков: пара вратарей Шунин — Лещук одна из самых сильных в РПЛ

Экс-тренер «Динамо» Новиков: пара вратарей Шунин — Лещук одна из самых сильных в РПЛ
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Бывший тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков считает Антона Шунина и Игоря Лещука одной из сильнейших пар голкиперов в чемпионате России. По его мнению, бело-голубые не нуждаются в усилении во вратарскую линию.

«Я не считаю, что Шунин очень сильно сдал: сдала оборона «Динамо». Может быть, он стал реже выручать. Однако стоит говорить о командных и групповых оборонительных действиях «Динамо», а не о вратарских ошибках.

Эта пара является одной из самых сильных в нашем чемпионате — совершенно точно. Шунин и Лещук — два отличных вратаря. Здесь не требуется никакое усиление, и «Динамо» способно бороться за чемпионство с такими голкиперами», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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