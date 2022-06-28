Маурицио Сарри хочет видеть в «Лацио» защитника «Челси»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри лично заинтересован в приглашении в римский клуб крайнего защитника «Челси» Эмерсона Палмери. Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации источника, римский клуб заинтересован в том, чтобы взять крайнего защитника сборной Италии в аренду в нынешнее летнее трансферное окно. Сообщается, что сделка не близка к завершению из-за сложных переговоров с лондонским клубом. Отмечается, что зарплата чемпиона Европы 2020 года не является проблемой для «Лацио».

В минувшем сезоне Эмерсон Палмери играл на правах аренды во французском «Лионе». Самому футболисту сборной Италии нравится идея воссоединения с бывшим тренером Маурицио Сарри.

Сообщается, что, если трансфер Эмерсона сорвётся, «Лацио» обратит внимание на игрока «Эмполи» Фабьяно Паризи.