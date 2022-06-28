Широков оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал новость о возможном переходе опорного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что в борьбу за игрока также может включиться санкт-петербургский «Зенит».



«Если Моро уходит, то отличная замена. Баринов и так ничем не хуже. Скорее всего, выиграл бы конкуренцию. Если он уходит, то это отличная замена. Это усиление для «Динамо». Сможет ли стать лидером в «Динамо»? Безусловно.



Что касается связки с Фоминым, то будет хорошая связка. Один в атаку, другой подчистит. Это перспективная связка вырастает, в том числе и для сборной», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.