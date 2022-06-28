Широков оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в «Динамо»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал новость о возможном переходе опорного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что в борьбу за игрока также может включиться санкт-петербургский «Зенит».
«Если Моро уходит, то отличная замена. Баринов и так ничем не хуже. Скорее всего, выиграл бы конкуренцию. Если он уходит, то это отличная замена. Это усиление для «Динамо». Сможет ли стать лидером в «Динамо»? Безусловно.
Что касается связки с Фоминым, то будет хорошая связка. Один в атаку, другой подчистит. Это перспективная связка вырастает, в том числе и для сборной», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
15:47
-
15:31
-
15:23
-
15:19
-
15:15
-
15:03
-
14:47
-
14:40
-
14:36
-
14:21
-
14:06
-
14:04
-
14:01
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:23
-
13:23
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:06
Партнерский контент