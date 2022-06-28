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Футболистка сборной России спокойно продолжила игру после жёсткого попадания мяча в лицо

Футболистка сборной России спокойно продолжила игру после жёсткого попадания мяча в лицо
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Футболистка ЖФК «Динамо» и сборной России Лиана Котельникова на тренировке национальной сборной России получила внушительный удар мячом в лицо с близкого расстояния. Несмотря на сильное попадание футбольного снаряда, 21-летняя Котельникова продолжила играть, как будто ничего не произошло.

YouTube-канал «Женский футбол России» выложил видео эпизода.

Создатели ролика пошутили о том, что боль была придумана в 1500 году, а люди в 1499 году вели себя так, как Лиана Котельникова.

Лиана Котельникова является полузащитницей ЖФК «Динамо». В московском клубе 21-летняя футболистка выступает с 2022 года. Ранее Лиана играла за «Рубин». В составе казанского клуба в сезоне-2021 Котельникова провела 24 матча в Суперлиге и забила один мяч.

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