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Новиков — о Баринове: возможно, блестящий трансфер для «Динамо» и провальный для «Локо»

Новиков — о Баринове: возможно, блестящий трансфер для «Динамо» и провальный для «Локо»
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Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в московский клуб.

«Это классный игрок, выступающий за сборную России. Если этот трансфер удастся провернуть, то это большой плюс для «Динамо», для менеджмента клуба. Однако тогда будут непонятны действия руководства «Локомотива». Для них будет огромный провал. Если команда не даст какой-то результат в этом году, с учётом распродажи игроков и отсутствия результата, то будут глобальные изменения в руководстве «Локомотива».

Отдавать своих лучших игроков за какие бы то ни было деньги прямому конкуренту — это провально для «Локомотива». Возможно, блестящий трансфер для «Динамо» и провальный для «Локомотива», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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