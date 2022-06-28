Гендиректор «Зенита» Медведев: Самошников? В упор не рассматриваем
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переходе защитника «Рубина» Ильи Самошникова в клуб из Санкт-Петербурга.
«Интересуется ли «Зенит» Самошниковым? В упор не рассматриваем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Зенит» рассматривает вариант с приглашением Самошникова. «Рубин» оценивает игрока в € 3 млн. 24-летний Самошников в завершившемся сезоне принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил один гол.
По итогу завершившегося сезона казанцы заняли 15-е место и вылетели в Футбольную национальную лигу. «Зенит» стал чемпионом России в четвёртый раз подряд, набрав 65 очков.
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