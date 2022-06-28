Гендиректор «Зенита» Медведев: Самошников? В упор не рассматриваем

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переходе защитника «Рубина» Ильи Самошникова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Интересуется ли «Зенит» Самошниковым? В упор не рассматриваем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Зенит» рассматривает вариант с приглашением Самошникова. «Рубин» оценивает игрока в € 3 млн. 24-летний Самошников в завершившемся сезоне принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил один гол.

По итогу завершившегося сезона казанцы заняли 15-е место и вылетели в Футбольную национальную лигу. «Зенит» стал чемпионом России в четвёртый раз подряд, набрав 65 очков.