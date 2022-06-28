«Рубин» обыграл «Крылья Советов» благодаря трём голам новичков

Сегодня, 28 июня, состоялся товарищеский матч между «Рубином» и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.

Счёт в противостоянии уже на девятой минуте открыл Камиль Муллин, который реализовал выход один на один. В конце первого тайма Джоэль Фамейе зибил после передачи Ильи Самошникова с фланга. Встреча длилась три тайма, на 107-й минуте Георгий Зотов довёл счёт до разгромного, но в самом конце матча Александр Ломовицкий отправил мяч в свои ворота. Победу «Рубину» обеспечили голы новичков.

По итогу завершившегося сезона казанцы заняли 15-е место и вылетели в Футбольную национальную лигу, самарцы завершили турнир на восьмом месте.