«Рубин» обыграл «Крылья Советов» благодаря трём голам новичков
Поделиться
Сегодня, 28 июня, состоялся товарищеский матч между «Рубином» и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.
Счёт в противостоянии уже на девятой минуте открыл Камиль Муллин, который реализовал выход один на один. В конце первого тайма Джоэль Фамейе зибил после передачи Ильи Самошникова с фланга. Встреча длилась три тайма, на 107-й минуте Георгий Зотов довёл счёт до разгромного, но в самом конце матча Александр Ломовицкий отправил мяч в свои ворота. Победу «Рубину» обеспечили голы новичков.
По итогу завершившегося сезона казанцы заняли 15-е место и вылетели в Футбольную национальную лигу, самарцы завершили турнир на восьмом месте.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:40
-
18:37
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:50
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
17:19
-
17:17
-
16:56
-
16:45
-
16:37
-
16:36
-
16:22
-
16:14
-
16:11
-
16:09
-
15:58
-
15:54
-
15:42
-
15:34
-
15:29
-
15:24
-
15:18
-
15:12
-
14:57
-
14:57
-
14:54
-
14:45
-
14:40
Партнерский контент