«Торпедо» сыграло вничью с «Волгарём» в товарищеском матче

Сегодня, 28 июня, состоялся товарищеский матч между московским «Торпедо» и астраханским «Волгарём». Команды играли на стадионе «Сатурн» в Раменском. Сильнейшего соперники не выявили, матч завершился со счётом 1:1.

На 75-й минуте Артём Делькин открыл счёт в матче, спустя 10 минут Олег Смирнов отправил мяч в свои ворота.

«Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022 и вышло в Российскую Премьер-Лигу. «Волгарь» по итогам сезона набрал 39 очков в 38 матчах и занял 16-е место в Первой лиге. Ранее «Торпедо» обыграло «Текстильщик» в товарищеском матче.

Помимо подопечных Александра Бородюка, в РПЛ вышли «Факел» и «Оренбург», лигу покинули «Арсенал», «Уфа» и «Рубин».