Кавазашвили считает, что Мозес выдумывает причины, чтобы не возвращаться в «Спартак»

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что защитник «Спартака» Виктор Мозес не вернулся в Москву.
«Если у него много денег и не надо зарабатывать, то пускай остаётся и играет у себя. Если же денег мало, то он будет искать другую команду. Значит, он просто не хочет играть в «Спартаке». Причины — это всякие выдумки, как у Тедеско. «Лейпциг» позвал его, и он начал мозги всем выкручивать: мол, ой, у меня семья, мне туда-сюда. Эти детские игры никому не нужны», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Виктор Мозес стал футболистом «Спартака» осенью 2020 года. В составе красно-белых нигерийский полузащитник принял участие в 33 матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач.
- 28 июня 2022
-
20:45
-
20:35
-
20:33
-
20:21
-
20:19
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:40
-
18:37
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:50
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
17:19
-
17:17
-
16:56
-
16:45
-
16:37
-
16:36
-
16:22
-
16:14
-
16:11
-
16:09
-
15:58