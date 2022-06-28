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Кавазашвили считает, что Мозес выдумывает причины, чтобы не возвращаться в «Спартак»

Кавазашвили считает, что Мозес выдумывает причины, чтобы не возвращаться в «Спартак»
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Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что защитник «Спартака» Виктор Мозес не вернулся в Москву.

«Если у него много денег и не надо зарабатывать, то пускай остаётся и играет у себя. Если же денег мало, то он будет искать другую команду. Значит, он просто не хочет играть в «Спартаке». Причины — это всякие выдумки, как у Тедеско. «Лейпциг» позвал его, и он начал мозги всем выкручивать: мол, ой, у меня семья, мне туда-сюда. Эти детские игры никому не нужны», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Виктор Мозес стал футболистом «Спартака» осенью 2020 года. В составе красно-белых нигерийский полузащитник принял участие в 33 матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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