Тьяго Мотта покинул пост тренера «Специи»

Главный тренер «Специи» Тьяго Мотта покинул свой пост. Контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Итальянец возглавил «Специю» 8 июля 2021 года. По итогам завершившегося сезона Серии А его подопечные заняли 16-е место и сохранили прописку в серии А.
39-летний бывший хавбек «Барселоны», «Интера», «Дженоа» и «ПСЖ» закончил профессиональную футбольную карьеру в 2018 году и провёл один сезон в качестве тренера молодёжной команды «ПСЖ». До «Специи» Мотта возглавлял «Дженоа», в котором он проработал в Италии два месяца. Осенью 2020 года сообщалось, что Мотта может возглавить «ПСЖ».
Ранее «Специю» покинул Винченцо Итальяно, который возглавил «Фиорентину». Клуб выступил с заявлением по поводу ситуации с Итальяно, недавно продлившим контракт со «Специей», обвинив специалиста в неуважении.
- 28 июня 2022
-
22:22
-
22:21
-
22:14
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:44
-
21:19
-
21:10
-
20:53
-
20:45
-
20:35
-
20:33
-
20:21
-
20:19
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:40
-
18:37
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:50
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
17:19