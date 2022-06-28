Тьяго Мотта покинул пост тренера «Специи»

Главный тренер «Специи» Тьяго Мотта покинул свой пост. Контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Итальянец возглавил «Специю» 8 июля 2021 года. По итогам завершившегося сезона Серии А его подопечные заняли 16-е место и сохранили прописку в серии А.

39-летний бывший хавбек «Барселоны», «Интера», «Дженоа» и «ПСЖ» закончил профессиональную футбольную карьеру в 2018 году и провёл один сезон в качестве тренера молодёжной команды «ПСЖ». До «Специи» Мотта возглавлял «Дженоа», в котором он проработал в Италии два месяца. Осенью 2020 года сообщалось, что Мотта может возглавить «ПСЖ».



Ранее «Специю» покинул Винченцо Итальяно, который возглавил «Фиорентину». Клуб выступил с заявлением по поводу ситуации с Итальяно, недавно продлившим контракт со «Специей», обвинив специалиста в неуважении.