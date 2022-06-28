Осинькин рассказал, почему «Крылья Советов» проводят сборы в Казани

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему команда проводит тренировочный сбор в Казани. Сегодня подопечные российского специалиста уступили «Рубину» (1:3).
«Сборы в России или за границей – это не принципиально. Принципиально, что мы находимся не на спортивной базе. В это время в России не так много мест, которые могли бы отвечать достаточным условиям. Мы могли бы остаться в Самаре, на нашей базе, но там меняют поле.
Это добавляло бы сложной логистики. Мы решили организовать сбор в Казани. Мы сборами и условиями довольны. Тренируемся на хорошем поле, живём в хорошей гостинице, которая в пешей доступности от поля», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
По итогам Российской Премьер-Лиги «Крылья» заняли восьмое место, «Рубин» вылетел в Футбольную национальную лигу.
- 28 июня 2022
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