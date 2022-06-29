Новичок «Торпедо» Рейхмен: надеюсь стать штатным исполнителем стандартов в команде

Полузащитник «Торпедо» Богдан Рейхмен прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Волгарём» (1:1).

«Это только моя третья игра в «Торпедо», пока привыкаю к партнёрам. Иногда уже проходят хорошие атаки, думаю, ещё пара недель, и мы будем готовы к началу чемпионата. Всё нормально, особых трудностей не возникает. Мы же не первый раз видим друг друга на поле, а тренируемся каждый день по два раза и прекрасно знаем, кто что может.

Я с самого детства, как только пришёл в академию «Краснодара», начал бить штрафные удары. За эти восемь лет пробил их несколько десятков тысяч, наверное. Когда-то должно было настать время, чтобы я начал их забивать, и вот оно пришло. Тренеры знают о моих сильных сторонах, поэтому надеюсь стать штатным исполнителем стандартов в «Торпедо», — цитирует Рейхмена пресс-служба московского клуба.