Украинец Иванисеня вернулся в «Крылья Советов» и сыграл в товарищеском матче с «Рубином»

28-летний украинский опорный хавбек Дмитрий Иванисеня вернулся в расположение «Крыльев Советов» и принял участие в товарищеской встрече с казанским «Рубином» (1:3). Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба на официальном сайте.

Полузащитник отыграл весь первый тайм, а затем был заменён на Илью Ежова. Последний раз в официальном матче на поле за «Крылья» Иванисеня появлялся в декабре 2021 года, а всю весеннюю часть он пропустил, не попадая в заявку. СМИ сообщали о том, что он планировал покинуть российский клуб.

Напомним, Иванисеня стал игроком «Крыльев» в июле 2021 года, перейдя из луганской «Зари» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах за «Крылья» во всех турнирах. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.